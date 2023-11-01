Российского школьника наградили за спасение провалившегося под лед друга

На церемонии награждения детей-героев, проявивших храбрость в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, школьник из города Чкаловска Нижегородской области получил почетную медаль «За проявленное мужество».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии