Как железная дорога изменила Елец: история вокзала

В России второй половины ХIХ века стремительно развивалось железнодорожное сообщение. Первый поезд прибыл в Елец на два года раньше запланированного срока — 30 августа 1868 года.
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