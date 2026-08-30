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Как железная дорога изменила Елец: история вокзала

Как железная дорога изменила Елец: история вокзала

В России второй половины ХIХ века стремительно развивалось железнодорожное сообщение. Первый поезд прибыл в Елец на два года раньше запланированного срока — 30 августа 1868 года.

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