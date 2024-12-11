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В Таджикистане уже спрашивают расценки на сертификат по русскому: "Эгзамин тоже можно от сюда брать"

В Таджикистане уже спрашивают расценки на сертификат по русскому: "Эгзамин тоже можно от сюда брать"

В перечень госучреждений, проводящих экзамен по русскому языку в качестве иностранного, по истории и законодательству России попал центр из Душанбе, что, к сожалению, для многих стало приятной новостью, поскольку многие, судя по комментариям, уверены, что можно будет купить и по поддельным документам въехать в Россию.

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