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Царьград

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Россия на пороге победы над раком. Но кто против? Начинается большая аптечная битва

Россия на пороге победы над раком. Но кто против? Начинается большая аптечная битва

Россия может существенно приблизиться к победе над несколькими видами рака уже в ближайшие годы. Такой прогноз 31 августа озвучил научный руководитель НИЦЭМ имени Н.

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