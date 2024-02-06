«Неудобно признавать, что в твоих детях не только твои гены, но и гены тех мужчин, которые были у жены до тебя.
«Эффект первого самца». Почему некоторые мужчины до сих пор верят в телегонию?
Комментарии
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Евгений Александрович
Материал и мысли ваши, поэтому это ваша точка зрения. Вы науку телегонию перевели на бытовые отношения. Образования в этой сфере у большинства мало, только советы родителей, учитывая их знания и образование, кто-то первый раз слышит, в странах СНГ об этом информации мало. Если вопрос встает в гигене, также как в правильном питании, то эта наука о том, что человек сам выбирает, нужно ему смешивать свои гены с породистыми генами или с обычными. Уже сейчас есть спрос, например, в Китае существуют компании, которые предлагают с большую сумму своим клиентам партнера с породистыми -чистыми генами. Телегония - это формулировка ученых, в том числе и российских, имеющих множество патентов, которые за свой счет проводили исследования ДНК. Как это влияет на людей. Ответ простой - смешайте синий цвет с 100 оттенками, что вы увидите, каждый цвет отвечает за психологические реакции и способности. При каждом смешивании они размываются. Это ослабляет иммунитет и здоровье в целом.
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