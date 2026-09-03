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Царьград

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Christie's продал на аукционе сине-зелёный бриллиант за $17,37 млн

Christie's продал на аукционе сине-зелёный бриллиант за $17,37 млн

В Женеве 14 мая 2026 года на аукционе Christie''s был продан самый дорогой бриллиант цвета сине-зелёный Ocean Dream за 17,37 млн долларов.

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