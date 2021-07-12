«Попахивает расколом в семье»: Утяшева не получила поддержки мужа

Гимнастка пожаловалась на своего супруга, решившего пойти против её мнения. Ляйсан Утяшева и Павел Воля @liasanutiasheva/instagramЛяйсан Утяшева, как бывшая спортсменка, не могла накануне пропустить самое важное событие футбольного мира этого лета.