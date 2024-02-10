На Украине пожаловались на сайт с Залужным с надписью «Скоро»

«Центр по борьбе с фейками» при Совете национальной безопасности и обороны Украины обратился в правоохранительные органы с жалобой на веб-сайты, которые рекламируют уволенного главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
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