Завтра похолодание до +9 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер почти стихнет. Не пропустите изменения в погоде!Сегодня 14 сентября температура воздуха держится на отметке +18 градусов.
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