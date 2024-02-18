В Генштабе РФ рассказали, как военные НАТО притворяются наёмниками ВСУ

Военнослужащие из государств Североатлантического альянса под видом наемников управляют РСЗО и ПВО на Украине, заявил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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