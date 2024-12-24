Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет

Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет

Президент России Владимир Путин, помимо множества других моментов, представляет собой совершенно уникальное явление с точки зрения доступности, открытости, прямолинейности и последовательности, что доказывает совершенно зашкаливающий интерес ко вчерашней прямой линии с его участием, которую не отрываясь смотрели зрители как всей России, так и всего мира, включая бетонные бункеры под Киевом.

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