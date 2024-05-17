«Стремление к единению есть»

В Донецкой Народной Республике прошел шестой фестиваль «Звезды над Донбассом». За время проведения начинавшийся когда-то как небольшой фестиваль фантастики он превратился в крупный мультикультурный проект, который растет несмотря на боевые действия.
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