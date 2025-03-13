Госавтоинспекторы Херсонской области и сотрудники Военной автоинспекции встретились со школьниками Чаплынского округа

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из Военной автомобильной инспекции Южного военного округа провели профилактическое мероприятие для учеников Чаплынской школы № 2 Чаплынского муниципального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Курске полицейские восстановили паспорта местным жителям, вернувшимся на Родину после принудительного переселения на территорию Украины
- Военнослужащие 9-го мотострелкового полка группировки войск «Север» рассказали о боевых действиях при освобождении населенного пункта Малая Локня Курской области
- Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии