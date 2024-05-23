За что туристов могут оштрафовать на Сардинии?

<p>Кража песка с пляжей Сардинии может привести к штрафу в размере до 3000 евро. В этом году несколько туристов уже были задержаны за контрабанду песка, камней и археологических находок с этого итальянского острова.
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