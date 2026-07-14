Южнокорейская компания TLB инвестирует в расширение производства плат во Вьетнаме

Крупный южнокорейский производитель печатных плат, компания TLB, официально утвердила план по расширению своего присутствия на вьетнамском рынке высоких технологий и строительству второго производственного комплекса.
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