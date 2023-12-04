Россия переполнилась нераспроданным жильем

На 1 ноября 2023 года объем нераспроданного жилья в новостройках России увеличился до 71,1 миллиона квадратных метров, что на 5,4 миллиона квадратных метров больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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