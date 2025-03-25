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Белый дом назвал скандал с утечкой данных типичным сценарием антитрамповских сил

Белый дом назвал скандал с утечкой данных типичным сценарием антитрамповских сил

Директор по коммуникациям аппарата Белого дома Стивен Чун заявил, что информация об утечке данных о военных операциях США в Йемене, опубликованная журналом The Atlantic, является частью целенаправленной кампании против администрации президента Трампа.

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