Белый дом назвал скандал с утечкой данных типичным сценарием антитрамповских сил

Директор по коммуникациям аппарата Белого дома Стивен Чун заявил, что информация об утечке данных о военных операциях США в Йемене, опубликованная журналом The Atlantic, является частью целенаправленной кампании против администрации президента Трампа.
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