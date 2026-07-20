НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россиядә укытучылар өчен яңа гарантияләр кертелде

Россиядә укытучылар өчен яңа гарантияләр кертелде

Россия Президенты Владимир Путин педагоглар өчен яңа гарантияләр билгели торган указны имзалады. Беренче тапкыр эшкә керешкән укытучыларга бер елдан да ким булмаган срокка остазлык, шулай ук һөнәри мәсьәләләр һәм хезмәт хокуклары буенча түләүсез юридик ярдәм гарантияләнәчәк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии