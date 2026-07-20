Россиядә укытучылар өчен яңа гарантияләр кертелде

Россия Президенты Владимир Путин педагоглар өчен яңа гарантияләр билгели торган указны имзалады. Беренче тапкыр эшкә керешкән укытучыларга бер елдан да ким булмаган срокка остазлык, шулай ук һөнәри мәсьәләләр һәм хезмәт хокуклары буенча түләүсез юридик ярдәм гарантияләнәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии