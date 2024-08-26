Кого российские телезрители считают самыми отвратительными телеведущими на отечественном ТВ

Интересная жизнь с Vera Star Российское телевидение давно уже находится в упадке, вследствие чего зритель массово ушел в интернет, где до недавнего времени в плане познавательно-развлекательного контента господствовал Youtube.
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