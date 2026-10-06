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Барко о новом контракте со «Спартаком»: «Большая гордость оставаться частью огромного клуба. Мы вместе собираемся достичь гораздо больших успехов»

Атакующий полузащитник Эсекиэль Барко высказался о подписании нового контракта со «Спартаком». Аргентинец продлил соглашение с красно-белыми до 2030 года.

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