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Всё о женщинах

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Чем опасна травма молочного зуба у ребенка, рассказал врач

Чем опасна травма молочного зуба у ребенка, рассказал врач

При повреждении молочных зубов могут пострадать зачатки постоянных, которые расположены под ними. Травма может вызвать воспаление и смещение костной ткани, что и оказывает негативное влияние на будущие постоянные зубы, рассказала «Газете.

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