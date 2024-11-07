В Петербурге завершили первый этап проекта по повышению надежности теплоснабжения 500 тысяч жителей Приморского района

Завершить все работы планируют к следующему отопительному сезону «ТЭК» завершил строительство и реконструкцию более 8,7 километра теплосетей по пяти адресам в Приморском районе, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.
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