Янки лупят себя по лбу, что забыли еще при Ельцине запретить русские тяжелые огнеметные системы Александр Ситников На фото: тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Российские соцсети активно постят новость, что удар тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по самостийному укрепрайону в селе Благодатное, в котором держал оборону 106-й батальон 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, одним залпом сокрушил находящихся там захисникiв незалежностi.