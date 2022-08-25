Страна и люди

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Дорогу на Авдеевку и Одессу прокладывают «Солнцепеки»

Дорогу на Авдеевку и Одессу прокладывают «Солнцепеки»

Янки лупят себя по лбу, что забыли еще при Ельцине запретить русские тяжелые огнеметные системы Александр Ситников На фото: тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Российские соцсети активно постят новость, что удар тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» по самостийному укрепрайону в селе Благодатное, в котором держал оборону 106-й батальон 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, одним залпом сокрушил находящихся там захисникiв незалежностi.

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