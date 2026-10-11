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Европа продолжит финансировать киевский режим — глава ЕК

Европа продолжит финансировать киевский режим — глава ЕК

ЕС в течение недели направит Украине новые средства на покупку ракет и дронов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 октября в сети X.

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