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Газета.ру

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Актриса Мария Шумакова рассказала, что регулярно тренируется дома

Актриса Мария Шумакова рассказала, что регулярно тренируется дома

Звезда сериала «Телохранитель» Мария Шумакова показала, как преобразилась ее фигура благодаря домашним тренировкам.

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