В КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

Страна и люди

Новую редакцию КоАП РФ предполагается дополнить статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте» и предусмотреть наказания для авиакомпаний, которые нарушают эти правила.