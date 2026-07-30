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КДК дисквалифицировал Рожкова на 2 матча РПЛ (один – условно) после удаления за удар локтем в лицо Боселли. За оскорбление арбитра защитник «Рубина» оштрафован на 100 тысяч рублей

КДК дисквалифицировал на один матч и оштрафовал защитника «Рубина» Илью Рожкова по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Краснодара » (1:3).

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