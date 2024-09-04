Российский генерал Алаудинов: Под Курском идет решающий бой СВО

Решающий бой за Курск: что ждет Россию в СВО? Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на территории Курской области разворачивается решающий бой специальной военной операции (СВО).
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