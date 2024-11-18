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Глава минобороны ФРГ Писториус: Шольц является кандидатом в канцлеры от СДПГ

Глава минобороны ФРГ Писториус: Шольц является кандидатом в канцлеры от СДПГ

Министр обороны Германии Борис Писториус на досрочных парламентских выборах поддерживает в качестве кандидата в канцлеры действующего главу правительства и своего соратника по Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца, передает ARD.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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