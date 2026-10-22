Причиной недавних возмущений стал поток солнечного ветра, который добрался до Земли из корональной дыры на Солнце Магнитное поле Земли постепенно успокаивается после воздействия солнечного ветра, однако уже в ближайшие выходные ситуация может вновь ухудшиться.