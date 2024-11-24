Yle: экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив €22 млн

Объем экспорта алюминия из Финляндии в Россию за год увеличился вдвое, превысив 22 миллиона евро. Такие данные приводит финский общественный вещатель Yle со ссылкой на статистику Таможенной службы Финляндии.
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