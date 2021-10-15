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Боррель обсудил вопросы безопасности и партнерства с замминистра обороны США

Боррель обсудил вопросы безопасности и партнерства с замминистра обороны США

Замминистра обороны Соединенных Штатов Америки Кэтлил Хикс провела переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

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