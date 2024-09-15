Политика как он...
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Политика как она есть

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Джонсон обратился к Шольцу с призывом по Украине

Джонсон обратился к Шольцу с призывом по Украине

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «пересмотреть свой строгий отказ» от поставок крылатых ракет Taurus на Украину.

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Комментарии
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Eduard
Боря,иди причешись и в армию!
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16 час.
Eduard
Какое право имеет этот бывший указввать всем? Боря же дебил из семьи дебилов!
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16 час.
Eduard
А когда Германию будут мочить,что Боря скажет:&quot;Так вам и надо&quot;?
Ответить
16 час.

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