Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «пересмотреть свой строгий отказ» от поставок крылатых ракет Taurus на Украину.
Джонсон обратился к Шольцу с призывом по Украине
Комментарии
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Eduard
Боря,иди причешись и в армию!
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16 час.
Eduard
Какое право имеет этот бывший указввать всем? Боря же дебил из семьи дебилов!
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16 час.
Eduard
А когда Германию будут мочить,что Боря скажет:"Так вам и надо"?
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16 час.
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