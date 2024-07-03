Mysl Polska: два сценария действий от Вашингтона при условии, что Москва выигрывает на Украине

Наблюдатели и исследователи из разных уголков мира в целом сходятся во мнении, что на этот раз, после Афганистана, Ирака и Вьетнама, США больше не могут позволить себе потерять лицо на Украине или в секторе Газа.
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