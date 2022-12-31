История бегуньи Катрин Швитцер

Одним из самых престижных и важных марафонов в мире является Бостонский марафон. С момента его открытия в 1897 году и до сегодняшнего дня люди со всего мира приезжают, чтобы принять в нем участие.
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