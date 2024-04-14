Руководство главных телеканалов России объявило Алле Пугачевой негласный бойкот, в связи с чем на телевидении не будет шоу, посвященных 75-летию Примадонны.
Алле Пугачевой перед 75-летием объявили бойкот на ТВ в России
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Ну хватит уже... Да, есть ее пламенные баушки-фанатички (а что вы хотите, ее ровесники тоже немолодые уже...), кто помнит и слезу утирает под ее песни... Но спросите молодежь - знать не знают эту еврейскую певицу... из прошлого (!) века. Забудьте, проехали. Наворовали, "начесали" по российским далям и весям - дайте другим заработать... Пора на покой!
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Какой нах... байкот! Пусть сидит в своем мире, в России о ней уже забыли!!
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10 час.
Александр Свитайло
Своим поведением Пугалкины сами себе объявили бойкот. А в России просто уже надо просто забыть о них, не стоят они того, чтобы еще вспоминали о них каждый Божий день...
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9 час.
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