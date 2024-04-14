Алле Пугачевой перед 75-летием объявили бойкот на ТВ в России

ВУ Владимир Уфимцев Ну хватит уже... Да, есть ее пламенные баушки-фанатички (а что вы хотите, ее ровесники тоже немолодые уже...), кто помнит и слезу утирает под ее песни... Но спросите молодежь - знать не знают эту еврейскую певицу... из прошлого (!) века. Забудьте, проехали. Наворовали, "начесали" по российским далям и весям - дайте другим заработать... Пора на покой!

ВД Вовладар Даров Какой нах... байкот! Пусть сидит в своем мире, в России о ней уже забыли!!