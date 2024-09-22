Дело генерала Попова. После юридических хитростей в ход пошли запреты

В центре внимания вновь оказывается дело Ивана Попова. После юридических хитростей в ход пошли запреты - не вызывать свидетелей, не проводить проверку из-за поддельной подписи, запретить предусмотренные законом прогулки.
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