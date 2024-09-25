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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач-токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках

Врач-токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках

Он рассказал, что делать, если такой градусник разбился Врач-токсиколог Михаил Кутушов поделился рекомендациями о действиях в случае разбития ртутного градусника, а также развеял ряд мифов, связанных с этим опасным металлом.

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