ОБСЕ заверила Приднестровье в приверженности мирным методам урегулирования

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратилась к властям Приднестровья с заверением о том, что она привержена мирным методам устранения напряженности, существующей между Тирасполем и Кишиневом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии