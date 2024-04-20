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ОБСЕ заверила Приднестровье в приверженности мирным методам урегулирования

ОБСЕ заверила Приднестровье в приверженности мирным методам урегулирования

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обратилась к властям Приднестровья с заверением о том, что она привержена мирным методам устранения напряженности, существующей между Тирасполем и Кишиневом.

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