Трамп назвал нового врага США

Трамп назвал Венесуэлу врагом США и допустил введение санкций Раньше Вашингтон вводил против Венесуэлы масштабные санкции, поставил Каракас в затруднительное положение и все было хорошо, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.