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  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

В Москве прошел масштабный семинар-совещание по охране труда

В Москве прошел масштабный семинар-совещание по охране труда

Профсоюз работников здравоохранения Москвы совместно с Союзом медицинских сестер «Столичное сестринское сообщество» при участии Департамента здравоохранения города Москвы и Московской Федерации профсоюзов провели семинар-совещание «Развитие культуры безопасности труда молодых специалистов – надежная инвестиция в будущее».

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