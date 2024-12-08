Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что провела беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в стране в ходе визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери.
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