Зурабишвили заявила о беседе с Трампом и Макроном по поводу ситуации в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что провела беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу ситуации в стране в ходе визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери.