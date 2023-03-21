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Каждый третий южноуралец боится увольнения

Каждый третий южноуралец боится увольнения

Треть жителей Южного Урала считают, что над ними нависла угроза увольнения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», настроения работников Челябинской области, касающиеся их уверенности в сохранении текущего места работы, не слишком благодушны.

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