Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для погашения долгов по зарплате в регионах

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Минтруд предложил законодательно закрепить правила борьбы с невыплатой зарплаты. В разработанном им законопроекте механизмом «оперативного контроля» за погашением задолженности по зарплате предлагается сделать специальные межведомственные комиссии в регионах.