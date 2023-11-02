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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для погашения долгов по зарплате в регионах

Минтруд предложил законодательно закрепить правила борьбы с невыплатой зарплаты. В разработанном им законопроекте механизмом «оперативного контроля» за погашением задолженности по зарплате предлагается сделать специальные межведомственные комиссии в регионах.

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