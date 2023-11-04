День Охи, виноделие и рыболовство: история греков в Крыму

Они строили в Крыму города, издавали газеты и журналы Греки – один из древнейших народов Крыма. И хотя сейчас их на полуострове немного, греки внесли большой вклад в создание того Крыма, каким мы его знаем.
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