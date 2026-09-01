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Пронедра

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Шторм, захлестнувший Россию, заставит 6 сентября русских встать и дать ответ

Шторм, захлестнувший Россию, заставит 6 сентября русских встать и дать ответ

Год назад полмиллиона москвичей вышли на крестный ход. Сегодня Россия вновь на переломе: усталость, тревога и соблазн закрыться в квартире.

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