Стартовала мелкоузловая сборка автомобилей «Москвич М70»

Собран первый кузов, затем будут испытания и серийное производство На автомобильном заводе «Москвич» начался новый этап подготовки производства модели «Москвич М70» по технологии мелкоузловой сборки.
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