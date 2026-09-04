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Стартовала мелкоузловая сборка автомобилей «Москвич М70»

Стартовала мелкоузловая сборка автомобилей «Москвич М70»

Собран первый кузов, затем будут испытания и серийное производство На автомобильном заводе «Москвич» начался новый этап подготовки производства модели «Москвич М70» по технологии мелкоузловой сборки.

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