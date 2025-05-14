Депутат Колесник: СВО может завершиться военным путем в течение года

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру" выразил мнение, что специальная военная операция на Украине может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.
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