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Царьград

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"Кто против демократии, того расстреляем": В Европарламенте предложили лишить финансирования Саксонии-Анхальт из-за победы АдГ

"Кто против демократии, того расстреляем": В Европарламенте предложили лишить финансирования Саксонии-Анхальт из-за победы АдГ

Евросоюз может приостановить финансирование Саксонии-Анхальта из-за победы на парламентских выборах АдГ.

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