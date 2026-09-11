"Кто против демократии, того расстреляем": В Европарламенте предложили лишить финансирования Саксонии-Анхальт из-за победы АдГ

Евросоюз может приостановить финансирование Саксонии-Анхальта из-за победы на парламентских выборах АдГ.
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