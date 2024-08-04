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Рябков сообщил, что «Часы Судного дня» показывают без двух минут полночь

Рябков сообщил, что «Часы Судного дня» показывают без двух минут полночь

Часы Судного дня, показывающие напряженность ситуации на мировой арене, остановились на отметке без двух минут полночь, однако время на них может пойти вспять, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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